Vermisste Alexandra R. aus Nürnberg: Ermittler aus Unterfranken helfen bei der Analyse des komplizierten Falls

Plus Eine Immobilienmaklerin aus Nürnberg ist verschwunden. Möglicherweise ist es ein Mordfall. Unterfränkische Ermittler haben sich den Fall genau angesehen.

In einem spektakulären Vermisstenfall setzen die Ermittler aus Nürnberg auch auf die Unterstützung ihrer Kollegen aus Würzburg. Sechs Mordermittler aus Unterfranken sind den Fall der verschwundenen hochschwangeren Immobilienmaklerin Alexandra R., 39, aus Nürnberg nochmal durchgegangen. Durch die sogenannte Parallelbewertung soll sichergestellt werden, dass in dem komplexen Fall nichts übersehen wurde.

"Wir arbeiten hier nach dem Vier-Augen-Prinzip", erklärt Michael Konrad, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Mittelfranken auf Anfrage. "Kollegen von außen nehmen die bisherigen Ermittlungsarbeiten unter die Lupe und helfen uns so vielleicht auch mit dem ein oder anderen kreativen Gedankenansatz weiter."