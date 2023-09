Burgwallbach

750 Einsatzkräfte suchten nach ihm: Bei Einzelkämpferausbildung in der Rhön verschollener Soldat ist wieder da

Plus Von Mittwochabend an waren in der Rhön rund Hunderte von Einsatzkräften unterwegs. Gesucht wurde ein vermisster Einzelkämpfer. Tags darauf meldete er sich wohlbehalten aus Bad Kissingen.

Von Hanns Friedrich

Ein Bundeswehrsoldat der Infanterieschule Hammelburg, der im Einzelkampftraining unterwegs war, hatte eine großangelegte Suchaktion ausgelöst. Nachdem er sich am Mittwochabend nicht am Zielpunkt gemeldet hatte, waren ab 20.30 Uhr mehr als 100 Rettungskräfte rund um den Badesee in Burgwallbach bis rund um Schmalwasser (Lkr. Rhön-Grabfeld) im Einsatz.

Hier wurde die Suche dann in den Nachtstunden des Donnerstags abgebrochen, allerdings in den Morgenstunden wieder aufgenommen. Da waren es noch einmal 100 Rettungskräfte, 40 Beamtinnen und Beamte der Polizei sowie 513 Soldaten der Sanitätskompanie des Ausbildungszentrums der Vereinten Nationen sowie der Infanterieschule Hammelburg.

