Vermisster 63-Jähriger aus Niedernberg leicht verletzt gefunden

Von Bearbeitet von Lukas Will

Am Samstag wurde ein Mann aus Niedernberg (Lkr. Miltenberg) gesucht.

Am Samstag wurde 63-jähriger Mann aus Niedernberg vermisst. Der Vermisste konnte im Rahmen der umfangreichen Suchmaßnahmen am Samstagabend leicht verletzt aufgefunden werden und befindet sich nun in ärztlicher Behandlung, teilt die Polizei mit.