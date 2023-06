Oberelsbach

16.06.2023

Vernachlässigte, gequälte Pferde: Der Rhöner Tierarzt Stefan Dolze ruft zu Zivilcourage im Tierschutz auf

Plus Vermehrt stößt der Rhöner Tierarzt Stefan Dolze auf "fürchterliche Tierschutz-Fälle". Was ihn daran besonders entsetzt und was er sich von jedem Bürger wünscht.

Von Ines Renninger

Könnten Tiere schreien, wäre die Welt laut! Leider auch im Landkreis Rhön-Grabfeld. Davon ist der Oberelsbacher Tierarzt Stefan Dolze überzeugt. Stellvertretend für vernachlässigte Tiere hat der Tierarzt nun seine Stimme erhoben.

Auf Facebook postete er Fotos von Pferden in jämmerlichstem Zustand. Er selbst hat sie im Rahmen seiner Tätigkeit im Landkreis aufgenommen. Dolze appellierte in seinem Post in den sozialen Medien an die Bevölkerung: "Zeigt Zivilcourage und holt verantwortliche Stellen zu Hilfe, wenn offensichtlich Unrecht geschieht."

