Hammelburg

14:07 Uhr

Verregnete Großdemo in Hammelburg gegen Ampel-Politik: Landwirte verbreiten Aufbruchstimmung

Plus So voll mit Demonstranten war die Saalestadt wohl bisher selten. Schon die Anfahrt all derer, die an der Kundgebung teilnahmen, mit Traktoren sorgte für Aufmerksamkeit.

Von Wolfgang Dünnebier Artikel anhören Shape

Reibungslos verlief die Großdemonstration des Bayerischen Bauernverbands (BBV) auf dem Hammelburger Marktplatz. Teilnehmer aus dem nördlichen Unterfranken verliehen damit ihrem Protest gegen die Abschaffung der Subventionen für Agrardiesel und das Ende der Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge Nachdruck.

Lange Schlangen aus laut Veranstalterangaben 680 Traktoren hatten sich bei Dunkelheit und Regen blinkend und leuchtend der Saalestadt genähert. Der längste Rückstau zog sich zwischen Autobahnanschlussstelle und Stadtzentrum. Unterdessen zeigten sich Teilnehmer und Sympathisanten unbeeindruckt vom strömenden Regen. Weit über eine Stunde dauerte es, bis die Fahrzeugmassen auf allen Parkplätzen rund um die Innenstadt verteilt waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .