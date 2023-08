Würzburg

04:00 Uhr

Versorgungsausgleich: Was passiert mit den Renten-Anteilen, wenn der Ex-Partner stirbt?

Plus Was passiert mit den gemeinsam während der Ehe erworbenen Rentenansprüchen, wenn einer der Partner nach der Scheidung stirbt? Wann und wie man sie zurückholen kann.

Von Claudia Kneifel

Es ist der Fall eines Lesers aus Main-Spessart, Jahrgang 1943. Mit 61 Jahren habe er er sich scheiden lassen, berichtet er. "Bei meiner Scheidung 2004 ist meine Rente aufgeteilt worden - in einen Teil für mich und in einen für meine Ex-Frau." Bis zu ihrem Tod 2021 hat seine geschiedene frühere Partnerin Rente bezogen, 17 Jahre lang. Jetzt kämpft der Leser darum, dass die Aufteilung der Rentenansprüche zurückgenommen wird. Denn, so sein Argument: den Versorgungsan­spruch der Ex-Frau gebe es ja nicht mehr.

Die Deutsche Rentenversicherung lehnt dies ab - zum Ärger des 80-Jährigen. "Ich finde die Logik abenteuerlich", sagt er. "Mein Rentenanspruch, für den ich jahrelang bezahlt habe, verfällt nun."

