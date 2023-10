Verspätung für die Mainschleifenbahn: Warum jetzt neue Gutachten und vertiefte Planungen nötig sind

Plus Die Reaktivierung der Mainschleifenbahn zwischen Volkach und Würzburg könnte scheitern. Eine Untersuchung stellt den volkswirtschaftlichen Sinn in Frage.

Zum Fahrplanwechsel 2027 sollte die Mainschleifenbahn eigentlich wieder stündlich zwischen Würzburg und Volkach im Nahverkehr fahren. "Das ist jetzt nicht mehr möglich", nehmen Alexander Schraml und Frank Albert, Geschäftsführer der Mainschleifenbahn-Infrastruktur-GmbH (MIG), an. Denn, für die zehn Kilometer lange Strecke ist nach einer ersten Nutzen-Kosten-Untersuchung keine staatliche Förderung möglich, weil sich sämtliche Streckenvarianten nicht rechnen würden.

Ganz aufgeben wollen die Gesellschafter der MIG die Reaktivierung der Mainschleifenbahn, die im Moment nur als ehrenamtlich betriebene Ausflugsbahn Touristen Einblicke in die Landschaft der Mainschleife bietet, nicht. Eine neue, tiefergehende Kosten-Nutzen-Rechnung soll nun den wirtschaftlichen Nutzen der Bahn nachweisen. Dafür ist ein Wechsel der Methoden nötig - vom vereinfachten Verfahren ins Regelverfahren, das länger dauert und mehr Geld kostet.