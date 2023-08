Verstecktes Kleinod in Würzburg: Die Geschichte des barocken Gartenhauses an der Randersackerer Straße

Plus Die barocke Gartenvilla hinter dem Geschäft von Waffen Frankonia ist derzeit kaum einsehbar. Wie sie einst entstand und welcher berühmte Bewohner auf dem Grundstück zu Hause war.

Vor rund 300 Jahren erfüllte sich ein reicher oder adeliger Würzburger einen Traum, rund einen halben Kilometer vor der mit schweren Bastionen bewehrten Stadt an der schnurgeraden Straße nach Randersacker. Schräg gegenüber erstreckte sich der lange nüchterne Renaissancebau des Ehehaltenhauses, in dem Arme und Soldaten zur Pflege untergebracht waren.

Bei dem Traum handelte sich um ein barockes Gartenhaus mit einer geschwungenen Freitreppe, auf die der mittlere Gartenweg hinführte. Ein zweiter Weg kreuzte ihn, so dass vier Felder entstanden, die ursprünglich mit Blumenmustern und -ornamenten verziert waren. 1830 standen Büsche und Bäume entlang der Wege.