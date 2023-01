Verstöße gegen Seelsorge-Auflagen: Bischof suspendiert Diakon aus Pastoralem Raum Kahlgrund

Plus Reinhold Glaser wurde bereits im November entpflichtet. Anhaltende Verstöße gegen Seelsorge-Auflagen führten jetzt zu einer sogenannten Beugestrafe. Die Hintergründe.

Es rumort im Westen des Bistums Würzburg. Bischof Franz Jung hat Diakon Reinhold Glaser mit Strafdekret vom 18. Januar alle Vollmachten und Dienste als Diakon verboten. Dies teilte die Diözese am Mittwochabend mit. Grund für diese "Beugestrafe" seien anhaltende Verstöße des Diakons gegen Verfügungen des Bischofs, hieß es. Es geht um Seelsorge-Vorgaben im Pastoralen Raum Kahlgrund.