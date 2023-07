Würzburg

24.07.2023

Versuchte Tötung? 15-Jähriger homophob beleidigt und nahe des Würzburger Hauptbahnhofs überfallen

In der Unterführung nahe des Würzburger Hauptbahnhofs ist ein 15-Jähriger angegriffen und verletzt worden. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls (Archivbild).

Plus Bei einem Angriff in der Unterführung nahe des Würzburger Hauptbahnhofs wurde ein 15-Jähriger am Hals verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Mit einem Taschenmesser hat ein Unbekannter am Sonntagabend in der Unterführung zwischen Bismarck- und Ständerbühlstraße einen 15-Jährigen am Hals verletzt. Wie die Polizei berichtet, hatte der Angreifer, der mit einem Begleiter und einer Begleiterin unterwegs war, den 15-Jährigen im Tunnel gegen eine Wand gedrückt und die Herausgabe von Wertsachen gefordert.

Bereits vor dem Angriff habe die Gruppe den 15-Jährigen am Barbarossaplatz auf sein Aussehen angesprochen und diesen homophob beleidigt. An der Einmündung der Kaiserstraße zum Haugerring sei es dann zu einer ersten kleineren körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Jugendlichen gekommen. Anschließend seien alle vier Personen in Richtung der Gleisunterführung zwischen der Bismarckstraße und Ständerbühlstraße gegangen, wo es dann laut Polizei zum Angriff kam.

