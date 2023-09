Würzburg

04:00 Uhr

Verwildert, vergessen, verfallen: 6 Lost Places in Würzburg und ihre Geschichte

Plus Sie sind stille Zeugen vergangener Zeit und dem Verfall preisgegeben: Alte und verlassene Orte in Würzburg. Wo es sie gibt und was ist ihre Geschichte?

Von Peter Schlembach Artikel anhören Shape

Es ist die Anziehungskraft des Vergangenen, der Charme des Verfalls, den die sogenannten "Lost Places" auf Menschen ausüben. Der englische Ausdruck Lost Place steht für verlassener Ort. Sie machen die Vergangenheit greifbar und sichtbar. Meistens sind Lost Places nicht mehr genutzte Bauten aus der jüngeren Geschichte. Orte, die kein allgemeines Interesse mehr finden, nicht als besonders erwähnenswert gelten, oder nicht mehr erhalten werden und zerfallen sind.

Die Lost Places faszinieren immer mehr Menschen und auch auf den sozialen Netzwerken erfreuen sich die Orte großer Beliebtheit. Doch wenn die Orte erkennen lassen, dass der Besitzer oder die Besitzerin die Gebäude nicht der Allgemeinheit zur Verfügung stellen möchte, handelt sich der Besuch der Lost Places um Hausfriedensbruch, erklärt Tobias Kostuch, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Würzburg. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn das Gebäude abgeschlossen oder umzäunt ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen