Würzburg

17:00 Uhr

Verzicht auf Essen, Trinken und Zärtlichkeit aus Hingabe für Allah: So erlebt eine Würzburger Familie den Ramadan

Aubergine, Reis, Salat und Wasser. Ramazan Acar, Hatice Acar und Mert Acar (v.l) beim abendlichen Fastenbrechen im Anatolia Kebap Haus in der Semmelstraße in Würzburg.

Plus Familie Acar aus Würzburg freut sich jedes Jahr aufs Neue auf die Fastenzeit Ramadan. Aber wie schafft man es den ganzen Tag auf Essen und Trinken zu verzichten?

Von Gina Thiel

Es ist 18.31 Uhr, als Mustafa Acar sich eine der Datteln aus dem Schälchen vor ihm in den Mund schiebt, das Wasserglas ansetzt und fast in einem Zug leert. Kein Wunder: Mittlerweile sind es über 14 Stunden her, seit er das letzte Mal etwas getrunken und gegessen hat. Neben ihm sitzt sein 13-jährige Bruder Mert, sein Vater Ramazan und seine Mutter Hatice Acar. Sie haben sich im familieneigenen Dönerladen in der Semmelstraße getroffen, um wie jeden Tag seit dem 10. März gemeinsam das Fasten zu brechen.

Nur die 24-jährige Schwester Yagmur fehlt. Sie arbeitet als Pflegekraft im Krankenhaus und kann wegen ihrer Spätschicht an diesem Tag nicht beim "Iftar" dabei sein, sagt Ramazan. "Iftar", das arabische Wort für das Fastenbrechen, meint das tägliche gemeinsame Abendessen während der Fastenzeit, das traditionell mit der Familie und Freunden gemeinsam zelebriert wird.

