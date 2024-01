Verzweifelt, enttäuscht und doch optimistisch: So geht es Christian Vogel nach der Kantinen-Schließung

Plus Der Küchen-Chef musste trotz voller Auftragsbücher schließen. Er spricht über die "knüppelharte Zeit" und seinen Optimismus trotz verzweifelter Suche.

Stellen Sie sich vor, Sie führen über 20 Jahre lang ihr eigenes Unternehmen. Sie haben volle Auftragsbücher bis ans Ende des nächsten Jahres. Sie pflegen zu ihren regionalen Zulieferern und Kunden enge Verbindungen. Und dann müssen Sie ihren gesamten Betrieb innerhalb von sechs Monaten abwickeln. Genau so ist es dem Küchen-Chef Christian Vogel ergangen.

"Alle haben mich für verrückt erklärt, weil man für so eine Abwicklung normalerweise eineinhalb Jahre braucht", sagt er rückblickend. Seinen Betrieb hat er trotz der kurzen Frist Anfang Oktober geschlossen. Wie ging es ihm dabei und wie geht es für ihn jetzt weiter?