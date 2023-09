Würzburg

vor 34 Min.

Videoüberwachung in Würzburg ist ab sofort aktiv: Polizei informiert über die wichtigsten Hintergründe

Ein Polizeibeamter stellt am Mittwoch (20.09.23) in der Polizeiinspektion in der Augustinerstraße in Würzburg die Technik zur Videoüberwachung an Barbarossaplatz und Hauptbahnhof vor.

Plus Was sollte man über die neuen Videoüberwachung in Würzburg wissen? Die Polizei hat jetzt das Vorgehen erläutert –auch mit Blick auf den jüngsten Messerangriff.

Von Aaron Niemeyer

Überschattet von der jüngsten Messerattacke hat die Polizei in Würzburg am Mittwoch die neue Videoüberwachung am Hauptbahnhof und am Barbarossaplatz vorgestellt. Geplant war die Informationsrunde seit Längerem schon. Mit dem Tötungsdelikt vor dem Würzburger Club "Studio" drei Tage zuvor gewann das Thema jedoch weitere Brisanz. Die Polizei erhofft sich von der neuen Überwachung nämlich Abschreckung und bessere Aufklärung von Vorfällen.

"Das Tötungsdelikt vom vergangenen Sonntag hat die Bedeutung behördenübergreifender Sicherheitsmaßnahmen auf tragische Weise unterstrichen", sagte Holger Baumbach, stellvertretender Polizeipräsident von Unterfranken. Auch Innenstaatssekretär Sandro Kirchner (CSU) sowie Joachim Hupp, stellvertretender Dienststellenleiter in Würzburg, und Oberbürgermeister Christian Schuchardt waren zum Pressegespräch gekommen.

