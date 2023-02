Gersfeld

05.02.2023

Viel Neuschnee in der Rhön: Gute Ski- und Rodelbedingungen auf der Wasserkuppe

Auf der Wasserkuppe laufen die Lifte. Der Sonntag brachte viel Neuschnee mit sich. Der angekündigte Hochdruckeinfluss wird in den nächsten Tagen für gute Ski- und Rodelbedingungen sorgen.

Plus Für die nächsten Tage werden winterliche Temperaturen und Sonnenschein vorausgesagt. Was bedeutet das für die Skilifte in der bayerischen Rhön?

Von Sigrid Brunner Artikel anhören Shape

Der Schneefall am Sonntag bescherte der Wasserkuppe jede Menge Neuschnee. So war es kein Wunder, dass es zahlreiche Wintersportfans auf den höchsten Berg der Rhön zog.

