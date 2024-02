Schweinfurt/Unterpleichfeld

18.02.2024

Viel Regen, aber unsere Böden verdursten: Wie kommt es zum großen Wassermangel in Franken, Professor Auerswald?

Plus Bodenexperte Karl Auerswald sagt: "Unterfranken ist nicht zu trocken, Bewässerung eine sehr heikle Sache". Was er für das eigentliche Problem hält - und was für die Lösung.

Von Angelika Kleinhenz

Bewässerung ist in Unterfranken ein viel diskutiertes und umstrittenes Thema. Agrarwissenschaftler Prof. Karl Auerswald hält vom Bewässern wenig. Im Gegenteil. Der Bodenexperte aus München sagt: "Franken ist nicht zu trocken!"

Auerswald beschäftigt sich intensiv mit allen Facetten von Wasser in der Landschaft. Bis zu seinem Ruhestand lehrte er an der TU München, heute ist er als Bodenforscher für die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft tätig und hat an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf einen Lehrauftrag zum Thema Klimawandel-Management.

