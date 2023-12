Würzburg/Schweinfurt

12:00 Uhr

Viel Regen lässt die Flusspegel steigen: So ist die aktuelle Hochwasserlage in Unterfranken an Weihnachten

Hochwasser an Heiligabend in Bad Kissingen: Ihren Höchststand erreichte die Saale in der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag mit 3,72 Metern (Meldestufe 3).

Plus In Bad Kissingen hat die Fränkische Saale den Kurpark überschwemmt, am Main kommt das Hochwasser erst später an. Wo aktuell mit Überflutungen zu rechnen ist.

Der anhaltende Regen der vergangenen Tage und Tauwetter in höheren Lagen haben an Weihnachten in Unterfranken vielerorts zu Überschwemmungen geführt. Sie erreichten teilweise die Meldestufe drei. Hier werden bebaute Grundstücke überflutet, Keller laufen voll und Straßen müssen gesperrt werden.

Besonders angespannt ist die Lage über die Feiertage an der Fränkischen Saale. In Bad Kissingen standen an Heiligabend der Kurpark und die Saalewiesen in der Au unter Wasser. Die Stadt baute Absperrungen auf.

