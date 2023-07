Bad Neustadt

08:06 Uhr

Viele Bilder vom Antenne Bayern Pausenhofkonzert: Wincent Weiss begeisterte in Bad Neustadt 1300 Schüler

Pausenhof-Konzert an der Realschule: Wincent Weiss begeisterte beim Pausenhofkonzert in der Realschule Bad Neustadt.

Plus Im dritten Anlauf hatte sich die Realschule das Antenne Bayern-Pausenhofkonzert gesichert. Trotz Regens sorgt Wincent Weiss für Gänsehautmomente in Bad Neustadt.

Von Christian Hüther, Kristina Kunzmann Artikel anhören Shape

Ein Pausenhofkonzert auf dem eigenen Schulhof und dann noch mit einem Star wie Wincent Weiss: Dieser Traum erfüllte sich am Donnerstag für rund 1300 Schülerinnen und Schüler der Werner-von- Siemens-Realschule, der anderen Schulen am Schulberg sowie der Wirtschaftsschule in Bad Neustadt.

Zuvor hatten sie, ihre Eltern, Lehrkräfte sowie Mitarbeitende verschiedener Firmen im Internet fleißig für das Antenne Bayern-Pausenhofkonzert an der Werner-von-Siemens-Realschule abgestimmt. Mit dabei waren unter anderem der Rhön-Klinikum Campus und die Stadt Bad Neustadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .