Würzburg

16:00 Uhr

Viele Bilder vom Sommerwochenende im April in Unterfranken: In Kitzingen wurden am Samstag 27,4 Grad gemessen

Plus Die Menschen genießen den überraschenden Frühsommer am ersten April-Wochenende. Welchen Einfluss der Saharastaub hat und wie es in dieser Woche weitergeht.

Von Andreas Jungbauer

Radeln, Grillen, Baden: Das erste April-Wochenende hat Unterfranken den Sommer gebracht – Temperaturrekorde inklusive. So wurden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Samstag in Kitzingen 27,4 Grad gemessen, nirgendwo sonst in Franken war es wärmer. Würzburg kam immerhin noch auf 25,9 Grad.

Saharastaub: Sonntag nicht ganz so warm wie der Samstag

In beiden Orten wurde damit ein neuer Dekadenrekord für die ersten zehn Apriltage aufgestellt, ebenso in acht weiteren von zwölf DWD-Wetterstationen in Unterfranken. "Nur in Bad Kissingen und Bad Königshofen blieben die Dekadenrekorde bestehen", bilanziert DWD-Wettertechniker Udo Feldinger aus Würzburg. Am kühlsten war es mit 23,5 Grad in Sandberg (Lkr. Rhön-Grabfeld). Bayernweit stellte Regensburg mit 27,9 Grad die Höchstmarke auf.

