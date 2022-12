Viele Filialen vor dem Aus: Wiesenfelder Landbäckerei Schaub ist insolvent

60 bis 70 Beschäftigte sind betroffen. Mit mehr als ein Dutzend Filialen und Verkaufsstellen zählt die Bäckerei als mittelgroß. Wo könnten die Probleme liegen?

Schon seit Tagen machte das Gerücht die Runde, die Wiesenfelder Landbäckerei Schaub habe Insolvenz angemeldet. Tatsächlich aber erfolgte dieser Schritt beim Amtsgericht Würzburg dann am Donnerstag vor Weihnachten, teilt Geschäftsführerin Birgitt Schaub auf Anfrage mit. Der Betrieb wird vorerst aber weitergehen. "Es ist eine schwere Zeit für uns und die Mitarbeiter", sagt sie. Und: "Wir sind bemüht, das auf die Reihe zu bringen."

Betriebsversammlung am Dienstag

Betroffen sind 60 bis 70 Beschäftigte, zum Teil auch in Teilzeit. Mit ihnen, dem Insolvenzverwalter Kornelius Klatt (Würzburg) und dem Rechtsanwalt der Bäckerei wird am Dienstag eine Betriebsversammlung stattfinden.

Die Landbäckerei Schaub hat neben ihrer Hauptstelle in Wiesenfeld Filialen in Karlstadt, Gemünden, Lohr, zweimal in Partenstein, in Karlburg, Steinfeld und Steinbach, darüber hinaus Verkaufsstellen im Klinikum Main-Spessart in Lohr sowie im Bezirkskrankenhaus. Die Bäckerei beliefert die Dorfläden von Wiesenfeld, Kempfenbrunn und den Spessartmartk Löberl in Neuhütten. Außerdem fährt sie mit einem Verkaufswagen durch die Orte.

Hauptproblem: Gestiegene Energiepreise

Zu weiteren Einzelheiten äußert sich die Geschäftsführerin momentan nicht. Allgemein bekannt ist, dass die Existenz kleiner bis mittlerer Bäckereien immer schwieriger wird. Zur letztgenannten Kategorie zählt Innungsobermeister Wolfgang Rhein (Acholshausen) die Wiesenfelder Bäckerei Schaub.

Die gestiegenen Energiepreise nennt Rhein als Hauptproblem. "Ich denke, dass das im neuen Jahr noch dramatischer wird, da viele Rahmenverträge mit den Energieversorgern Ende 2022 auslaufen." Auch die Preise für die Rohstoffe seien teilweise drastisch gestiegen. Der Doppelzentner Mehl habe schon mal einen Preissprung von 30 Euro hingelegt.

Die Rohstoffpreise aber hält er nicht für ganz so ausschlaggebend. Entscheidender seien nach der teuren Energie Personalprobleme. "Es fehlen Leute. Wenn sich Freitagnachmittag die anderen treffen und du musst arbeiten, dann bist du als junger Mensch aus der Clique ausgeschlossen." Das sei auch bei sozialen Berufen, in denen Schicht gearbeitet wird, das Problem - und ebenso bei Bäckern und Metzgern. Darin sieht er einen wesentlichen Grund, weshalb es immer schwerer werde, Personal zu finden.

Und letztlich sei es so: "Wo sparen die Menschen zuerst? Am Essen!" Das treibe sie zu den Discountern, die massiv mit billigen Preisen Werbung machen. Dabei gibt Rhein aber zu bedenken: "Eine Packung Zigaretten kostet acht Euro, dafür kriegt man zwei Brote."