Vier Damhirsche in Gehege in Mittelsinn getötet: War es ein Wolf?

Manfred Wolf in einem seiner Damwild-Gehege in Mittelsinn, in das vermutlich ein Wolf eingebrochen ist.

Plus Bei Manfred und Sonja Wolf hat womöglich ein Wolf vier Hirsche getötet. Zwei weitere Tiere mussten die Halter erlösen. Auch in Aura gab es einen Riss und Hinweise auf einen Wolf.

Am Tag nach dem mutmaßlichen Wolfsangriff ist das Damwild von Manfred und Sonja Wolf in Mittelsinn noch immer schreckhaft. Scheu drückt es sich am anderen Ende des Geheges herum. "Normalerweise stehen die hier vorne in einer Reihe", sagt Sonja Wolf. Ein größeres Kalb liegt abgesondert vom Rudel apathisch am unteren Ende des Geheges am Zaun. "Vielleicht trauert es, vielleicht ist seine Mutter getötet worden", mutmaßen die Tierhalter. Doch am Tag darauf müssen sie auch dieses Tier erlösen, es war, was sie erst nicht gesehen hatten, ebenfalls beim Übergriff verletzt worden.

Vier tote Hirsche fand Manfred Wolf am Donnerstag, als er morgens bei den Tieren vorbeischaute – zwei Kälber, ein Jungtier vom vergangenen Jahr und ein Muttertier. Eines der Tiere hatte sich im Zaun erhängt, die anderen waren vom bislang unbekannten Angreifer mit einem Biss in die Kehle getötet und angefressen worden. Ein Biss in die Kehle gilt als wolfstypisch. Ein weiteres Tier musste gleich mit einem Schuss erlöst werden, drei männlichen Junghirschen (Spießer) ist es offenbar gelungen, durch den Zaun nach draußen zu fliehen.

