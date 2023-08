Volkach

17:00 Uhr

Vier Monate vor der Adventszeit: In einem Volkacher Supermarkt gibt es schon die ersten Lebkuchen

Plus Auch in diesem Jahr beginnt die Lebkuchen-Saison in Volkach schon im Sommer. Seit Dienstag gibt es dort das erste Weihnachtsgebäck. Welches Kalkül dahintersteckt.

Von Sophia Krotter

So wenig sommerlich wie das Wetter in Unterfranken ist auch der jüngste Neuzugang im Produktsortiment einer Supermarkt-Filiale in Volkach (Lkr. Kitzingen). Seit Dienstag gibt es bei Edeka Kolb die wahrscheinlich ersten Lebkuchen und Vanillekipferl in der Region.

Bis zu 100 Packungen schon verkauft

Die Bestellung bei einem Nürnberger Produzenten tätige die Filiale selbst, erklärt Lukas van Plüer, stellvertretender Marktleiter. "Unser Chef mag Lebkuchen sehr gerne", erzählt er, "deshalb hat er beschlossen, diese schon im Sommer anzubieten." Auch bei den Kundinnen und Kunden ist die Nachfrage nicht gering: Zwischen 50 und 100 Lebkuchen-Packungen seien schon verkauft worden, schätzt van Plüer. "Wir haben aber noch reichlich da."

