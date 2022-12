Vier Monate zu früh geboren: Wie erging es Extrem-Frühchen Moritz in seinem zweiten Lebensjahr?

Vor knapp zwei Jahren kam der kleine Junge aus Weyersfeld vier Monate zu früh auf die Welt. Mittlerweile ist er fest im Leben angekommen. Ein vorweihnachtlicher Besuch bei Moritz.

Zwei Meter, nein, anderthalb trennen Moritz und seine Mutter. Die Beinchen in der blauen Strumpfhose durchgedrückt, die Hände fest hinter sich auf dem weichen Polster des Sofas abgestützt, sein Gesicht lachend, giggelnd. So steht der Einjährige im Couch-Eck im Wohnzimmer der Familie Rauch. Bereit loszulaufen, in die ausgestreckten Arme seiner Mutter.

Wenn Kinder laufen lernen. Diesen Moment empfinden viele Eltern als Meilenstein in der Entwicklung ihres Nachwuchses. Besonders erwartet, besonders begleitet und mit besonderer Freude verbunden. So auch für Nico und Kim Rauch, die Eltern von Moritz. Aber vielleicht ist dieser Moment in der Familie Rauch noch ein bisschen besonderer. Denn dass Moritz an diesem verschneiten Dezembertag kurz vor Weihnachten jetzt hier so in seiner Couch-Ecke in Startposition steht, sie anlacht, voller Energie und Willen, jetzt den großen Schritt zu wagen, war nicht immer klar und vorauszusehen.

Gefühle und Erinnerungen an die Monate im Krankenhaus kommen immer noch hoch

Am 7. Januar 2021 kam der kleine Junge aus Weyersfeld, einem Ortsteil der Gemeinde Karsbach, vier Monate zu früh in der 23. Schwangerschaftswoche auf die Welt. Mit knapp 500 Gramm galt er als Extrem-Frühchen. In den Monaten nach seiner Geburt hing sein Leben immer wieder am seidenen Faden. Aber Moritz kämpfte und mit ihm seine Eltern. Nach viereinhalb Monaten im Krankenhaus durften sie Moritz endlich mit nach Hause nehmen und ein normales Familienleben beginnen.

"Am 5. Mai dieses Jahres haben wir endlich Moritz Taufe gefeiert", erzählt Kim Rauch. Der 5. Mai 2021, das wäre auch der ursprüngliche Entbindungstermin von Moritz gewesen. "Ich hatte gehofft, mit der Feier auch mit all den Gedanken, Bildern und Gefühlen aus der Zeit im Krankenhaus abschließen zu können", so Kim Rauch. Das sei auch fast gelungen. Ab und zu kommt trotzdem noch etwas hoch. Ein Gefühle-Mischmasch, den sie gar nicht richtig benennen, nicht richtig fassen kann. "Mein Mann und ich, wir können uns auch an vieles aus der Anfangszeit im Krankenhaus gar nicht mehr richtig erinnern", beschreibt die 35-Jährige. Wie in Trance seien sie damals gewesen, hätten einfach funktioniert.

Heute, knapp zwei Jahre nach seinem viel zu frühen Start ins Leben, merkt man weder Moritz noch seinen Eltern an, was sie hinter sich haben. Moritz ist ein echter Wirbelwind. Er liebt es, mit dem Bobbycar die Straße runter zu rattern. Ist neugierig, quirlig, wissbegierig und willensstark, erzählen seine Eltern. "Manchmal auch ein echter Sturkopf, wenn er was will und es nicht bekommt", sagt Nico Rauch. Zum Beispiel seine Hand, an der er noch bevorzugt läuft. Dass Moritz noch nicht alles so kann, wie andere Kinder kurz vor ihrem zweiten Geburtstag, zum Beispiel laufen, sei nicht ungewöhnlich für so extrem Frühgeborene. "Manchmal kribbelt es dann natürlich in einem. Vor allem, wenn man jüngere Kinder im Freundeskreis sieht, die dann schon bestimmte Dinge können", so Nico Rauch. Dann sei es gut, sich immer wieder vor Augen zu halten, dass Moritz eigentlich noch vier Monate Entwicklung fehlen. "Mich beruhigt auch immer, dass alle, die Moritz gut kennen, wie der Kinderarzt, der Physiotherapeut und die Ergotherapeutin sagen, dass er voll im Soll ist", erzählt Mutter Kim.

Gerade erst hätten sie den Frühgeborenen-Check in der Uniklinik hinter sich, der einmal pro Jahr stattfindet. "Die waren total gespannt auf Moritz und begeistert von ihm", erzählen die Eltern. Weder habe er bisher irgendwelche OPs gebraucht, noch Probleme mit dem Darm oder den Augen, was beides häufig bei den extremen Frühchen vorkomme. Auch der Duktus arteriosus, eine Gefäßverbindung zwischen Lungenschlagader und Hauptschlagader, die sich bei Frühchen manchmal nicht schließt und dann operiert werden muss, schloss sich bei Moritz bereits früh. Eine Schwachstelle ist sein der Rücken. "Der ist durch die frühe Geburt einfach instabil", erklären die Eltern. Dafür sei Moritz vom Kopf her unheimlich weit. Was auch an seinen vier Monaten "mehr" an Lebenserfahrung liegen könnte.

"Was geblieben ist, ist die Angst um ihn", erzählt Mutter Kim. "Wenn er krank ist und hoch fiebert, dann denke ich immer, er stirbt." In solchen Fällen ist es gut, sich in der Familie aufzufangen, nicht alleine zu sein. Auch Tochter Lara, Moritz siebenjährige Schwester, hat da einen großen Anteil. "Wir hören immer wieder, dass es ein riesengroßer Vorteil ist, wenn das Frühchen nicht das erste Kind ist", so Nico Rauch. Dadurch hätten sie große Vorbilder und die Gefahr, dass die Kinder überbehütet aufwachsen und zu sehr im Fokus stehen, sei geringer.

Resonanz auf Main-Post-Artikel war groß

Als aufbauend empfunden hat Kim Rauch zu Anfang auch den Austausch mit anderen Eltern, die ähnliches erlebt haben. Nachdem sie im letzten Jahr für die Main-Post so offen und ehrlich über die frühe Geburt und die erste Zeit des Bangens um Moritz geredet haben, haben sie sehr viel Resonanz bekommen. "Darüber waren wir sehr dankbar, aber es war so viel, dass wir gar nicht allen antworten konnten", sagt Kim Rauch. Mittlerweile wissen beide Eltern, dass solche Frühgeburten oft passieren und dass es leider auch schlimmer kommen kann, als bei ihnen. Momentan aber sei das Bedürfnis nach Abgleich und Austausch mit Gleichgesinnten in den Hintergrund gerückt. Anderes steht im Vordergrund, so zum Beispiel der Schulstart von Tochter Lara. Oder der Start von Moritz im Kindergarten im nächsten Jahr, verbunden mit einem späteren Wiedereinstieg von ihr im Beruf.

Und dann ist da noch der zweite Geburtstag von Moritz im Januar, der zum ersten Mal so richtig gefeiert werden soll. Zuallererst aber steht Weihnachten an. "Den Tannenbaum werden wir wahrscheinlich auf einen Tisch stellen, damit Moritz ihn nicht abräumt", sagt Kim Rauch und lacht. Darunter liegen wird für den Fahrzeuge-Liebhaber Moritz wohl ein Bulldog. Und vielleicht schenkt er dafür seinen Eltern einen ersten, freihändigen Schritt. Vielleicht aber auch nicht - Moritz wird den richtigen Zeitpunkt finden.