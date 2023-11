Thüngen

17:00 Uhr

Vier Pkw-Pannen und eine Baustelle: Die Mauer der Walther-Tankstelle in Thüngen wurde zum Schauplatz einer kuriosen Unfallserie

Bei der ersten der insgesamt vier Pannen fuhr eine 90-jährige Frau am Dienstag über Gehsteig und Schotter und blieb an der Mauer hängen. Drei verblüffend ähnliche Unfälle ereigneten sich am Donnerstag, Samstag und Sonntag.

Plus Vier Autos setzten im Laufe von sechs Tagen an derselben Stelle auf. Auch der ADAC musste mit dem Kran anrücken. Den Tankstellenleiter verwundert, dass es sich in allen Fällen um ortskundige Stammkundschaft handelte.

Von Felix Hüsch

Dass jemand mit dem Auto irgendwo aufsetzt und hängenbleibt, ist nicht zwingend einen Zeitungsartikel wert. Dass es innerhalb von sechs Tagen gleich viermal an derselben Stelle passiert, hingegen schon. Endstation war für die Pkw an der gut 50 Zentimeter hohen Mauer bei der Walther-Tankstelle in Thüngen. Am Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag fand hier jeweils eine Autofahrt ein jähes Ende.

"Beim ersten Unfall am Dienstag war die Fahrerin eine 90-jährige Frau", erzählt Andreas Fischer, Leiter der Tankstelle in Thüngen. Mit den Bauarbeiten, die seit vergangenen Mittwoch in dem kurvigen Abschnitt der Staatstraße St2437 nach Retzbach stattfinden, hatte dieser Unfall am Vortag noch nichts zu tun – anders als bei den drei Autos, die in den folgenden Tagen dort steckenblieben. Der Hinweis erreichte diese Redaktion durch Frank Benkert aus Thüngen. Er hatte mehrere Posts mit Fotos der Unfallwägen auf Social Media entdeckt. Eine Bildunterschrift lautete: "Neuester Trend: Beim Fischer die Mauer runter fahren."

