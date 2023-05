Vier-Tage-Woche bei vollem Lohn? "Die Beschäftigten sind ausgeruhter, entspannter und werden seltener krank"

Plus Vier statt fünf Tage pro Woche arbeiten, trotzdem den gleichen Lohn bekommen? Warum Schweinfurts IG Metall-Chef Thomas Höhn das für eine gute Idee hält - und machbar.

Seit Monaten wird in Deutschland über Vier-Tage-Woche diskutiert, jetzt hat die IG Metall nachgelegt: Sie fordert die Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn. Weniger arbeiten und genauso viel verdienen wie bisher: Ist das auch in der Region ein gangbarer Weg?

Ja, sagt Thomas Höhn. Der 44-Jährige ist seit knapp zwei Jahren Chef der IG Metall in der Industriestadt Schweinfurt. Im Interview erklärt er, warum er die Forderung seiner Gewerkschaft für nicht überzogen hält und auf was es aus seiner Sicht bei der Umsetzung ankommt.