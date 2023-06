Vier-Tage-Woche: Diese drei Unternehmen aus Unterfranken zeigen, wie das klappen kann

Plus Haustechnik, Sanitär oder Parkett, in Erlenbach, Acholshausen oder Dettelbach: Manche Betriebe haben die verkürzte Arbeitswoche schon. Wie das Fazit der Chefs ausfällt.

Weniger Arbeit und dafür mehr vom Leben haben: ein Traum vieler Menschen. Die Vier-Tage-Woche soll diesen Traum zumindest ein Stück weit wahr werden lassen. Doch die Meinungen dazu gehen auseinander, wie zuletzt die Forderung der IG Metall nach einer Vier-Tage-Woche bei vollem Lohn gezeigt hat.

Indes gibt es in Mainfranken Varianten der Vier-Tage-Woche schon. Drei Beispiele zeigen, wie Firmen die Modelle umsetzen und wie die verkürzte Arbeitswoche bei den Beschäftigten und der Kundschaft ankommt.