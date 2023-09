Würzburg

11:00 Uhr

Vollsperrung am Freitagmorgen am Greinberg in Würzburg: Mehrere Schüler aus rauchendem Bus evakuiert

Bei einem Feuerwehreinsatz am Greinberg in Würzburg mussten mehrere Schülerinnen und Schüler aus einem rauchenden Bus evakuiert werden.

Plus Am Freitagmorgen war der Greinberg in Würzburg zwischenzeitlich vollständig gesperrt. Grund dafür war ein Feuerwehreinsatz. Was war passiert?

Von Gina Thiel Artikel anhören Shape

Gegen 7.30 Uhr am Freitagmorgen wurde die Berufsfeuerwehr Würzburg zu einem Einsatz am Greinberg gerufen. Dort stand ein Bus der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs GmbH (WVV), aus dem weißer Rauch aufstieg.

Bei den Fahrgästen des Busses handelte es sich hauptsächlich um Schülerinnen und Schüler, die auf dem Weg zum Unterricht waren. Der Greinberg war aufgrund des Feuerwehreinsatzes vollständig gesperrt. Auf Nachfrage bei der Berufsfeuerwehr Würzburg erklärt Pressesprecher Dennis Wolz: "Als Ursache konnten wir einen geplatzten Kühlschlauch feststellen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen