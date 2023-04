Sachsenheim

Vom 300-Einwohner-Dorf in MSP zum Weltmeistertitel: Franziska Freudenberger kämpft an der Spitze des Ju-Jutsu

Franziska Freudenberger (rechts) ist Weltmeisterin im Ju-Jutsu. Hier trainiert sie mit Teamkollegin Andrea Pflefka in der Ringerhalle in Unterdürrbach und hält beim Aufwärmen still.

Plus Die Sachsenheimerin absolviert bis zu zwölf Trainingseinheiten pro Woche und promoviert in der Psychologie. Wie schafft sie das?

Montagabend in der Ringerhalle des TV Unterdürrbach, es riecht nach Turnhalle und Schweiß. Franziska Freudenberger wärmt sich gemeinsam mit anderen Ju-Jutsu-Sportlerinnen und -Sportlern auf den weichen Bodenmatten auf. Heute steht ein leichtes Training an, zum Aufwärmen üben sie lockere Tritte und Schläge, die deutsche Meisterschaft in München ist erst eine Woche her.

Im Würzburger Stadtteil Unterdürrbach trainiert Freudenberger, die in Sachsenheim in der Nähe von Gemünden (Lkr. Main-Spessart) lebt, an einem der vier deutschen Stützpunkte des Bundeskaders für Ju-Jutsu, Disziplin Fighting. Die 28-Jährige trainiert hier jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Sie sei nicht gut darin, nach Meisterschaften Pausen einzulegen, verrät Bundestrainer Roland Köhler mit einem Augenzwinkern. Er ist auch Präsident des deutschen Ju-Jutsu-Verbandes. "Sie trainiert wahnsinnig viel, manchmal sogar zu viel. Und sie ist wahnsinnig talentiert" – so beschreibt er die Sportlerin.

