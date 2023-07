Bad Neustadt

11:00 Uhr

Vom Fitnesskurs ins Fernsehen: Labrador Paul und Fitnesstrainer Matthias Weth nehmen an RTL-Show Top Dog Germany teil

Plus Das Team auf zwei Füßen und vier Pfoten aus der Rhön hat für den TV-Auftritt trainiert. Was der Antrieb von Matthias Weth und Labrador Paul ist.

Von Michael Endres Artikel anhören Shape

Der siebenjährige Labrador Paul ist in der Bad Neustädter Fitnessszene bekannt wie ein bunter Hund. Das mag einerseits daran liegen, dass die Hunderasse durchaus zu den aktiveren zählt und man ihn vielleicht schon einmal mit seinem Begleiter Matthias Weth gemeinsam joggen gesehen hat. Andererseits kann das aber auch daran liegen, dass Paul regelmäßig sein Herrchen zu dessen Fitnesskursen begleitet. Weth ist nämlich Fitnessunternehmer und betreibt das Start-up Fitcamp, das unter anderem Kurse und Personal-Fitness anbietet. Außerdem hat das Duo sogar schon den "Dogsrun" gewonnen.

"Paul hat da viele Fans", erzählt Weth über die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer, die sich immer über die Anwesenheit des Labradors freuen würden. Über diese sei Weth auch auf die RTL-Show Top Dog Germany aufmerksam geworden, in der er an diesem Freitag, 20.15 Uhr, im Fernsehen und jetzt schon in der Mediathek zu sehen sein wird beziehungsweise ist. Zuerst sei er von der Idee, daran teilzunehmen, nicht so begeistert gewesen. Nachdem er sich über die Sendung informiert habe, war er doch überzeugt. Allein schon, weil es eine gemeinsame Challenge für ihn und Paul sei und die Bindung des Hund-Mensch-Duos fördere.

