Karlstadt

17:00 Uhr

Vom Praktikum zur deutschen Meisterschaft: Karlstadterin Benita Schreiber lebt ihren Traumberuf als Glasveredlerin

Benita Schreiber arbeitet inzwischen bei einer Kunstglaserei in Luxemburg. Ihren Meister möchte sie in den kommenden Jahren in Angriff nehmen.

Plus In einer Glaswerkstatt in Karlstadt hat Benita Schreiber das erste Mal mit Glas gearbeitet. Seitdem ließ es sie nicht mehr los. Heute arbeitet sie in Luxemburg und hat zwei Bundessiege in der Tasche.

Von Felix Hüsch Artikel anhören Shape

Ein Auge fürs Detail, Fingerfertigkeit, Präzision und räumliches Sehen, außerdem jede Menge Geduld und gute künstlerische Fähigkeiten: Das alles sollte man mitbringen, wenn man in der Glasveredlung tätig ist. Eine, die all das hat, ist Benita Schreiber aus Karlstadt. Sie erhielt bei den „German Craft Skills“ für ihr Gesellenstück kürzlich die Auszeichnung „Bundessiegerin für Glasveredlung in der Fachrichtung Gravur und Schliff“.

Wenn man so will, ist Schreiber sogar „Wiederholungstäterin“. Schon im Vorjahr konnte sie nach ihrer dreijährigen Ausbildung in der Glasmalerei und Kunstverglasung – einer weiteren Fachrichtung der Glasveredlung – den Titel bei Europas größtem Berufswettbewerb gewinnen. „Da war ich noch an der Glasfachschule Hadamar beim hessischen Limburg an der Lahn. Nach der Auszeichnung und meiner dreijährigen Ausbildung wollte ich noch ein viertes Jahr in Schliff und Gravur dranhängen“, erklärt Schreiber.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .