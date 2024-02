Vom Skandal-Rapper zum Familien-Papa: Was Bushido heute über seine homophoben und frauenfeindlichen Songtexte denkt

Plus 2024 wird Bushido auf seiner letzten Tour auch in Bad Mergentheim spielen. Vom früheren Rüpel-Rapper zeigt er nur noch wenig. Doch wie blickt er auf die Songs zurück?

Bushido galt als der bekannteste Skandal-Rapper Deutschlands. Heute zeigt er sich als liebevoller Großfamilien-Vater. 2024 geht er auf seine letzte Tour und wird am 6. Juli auch in Bad Mergentheim Halt machen.

Dabei wird er auch viele seiner alten, stark in der Kritik stehenden Songs spielen. Was denkt er heute davon? Steht er noch hinter den teils homophoben und gewaltverherrlichenden Inhalten? Ein Interview.