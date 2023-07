Iphofen

Vom Tresen aufs Plakat am Berliner Alex: Wie ein Iphöfer Wirt zum Star einer Werbekampagne wurde

Gé Lommerse war jahrelang Wirt in Iphofen. Jetzt lebt er in Berlin und ist deutschlandweit der Star der Hornbach-Werbung. Hier steht er in der S-Bahn-Station Alexanderplatz vor "seiner" Werbung – mit einem Bocksbeutel, da er Franken immer noch sehr verbunden ist.

Plus Freitags-Fragen: Ob's am großen Schnurrbart liegt? Gé Lommerse, lange Jahre Wirt in Iphofen, ist das Werbegesicht eines Baumarkts. Der Start einer neuen Karriere mit 69?

Obwohl er seit zehn Jahren kein Lokal mehr in Iphofen hat, ist Gé Lommerse immer noch als "der Holländer aus Iphofen" bekannt. 22 Jahre war er der Wirt vom Goldenen Stern in Iphofen. Mittlerweile lebt und arbeitet er in Berlin und ist dabei, in ganz Deutschland bekannt zu werden: als Star der aktuellen Werbekampagne des Baumarkts Hornbach. Wie es sich anfühlt, lebensgroß am Berliner Alexanderplatz zu hängen und warum er vergangenes Jahr in den Niederlanden eine Berühmtheit war, erzählt der 69-Jährige am Telefon.

In der Hauptstadt führt Lommerse mit einer Freundin den Laden 'Das Berliner Frühstück', in dem Müsli aber auch Frankenwein verkauft werden. Denn auch wenn er schon lange nicht mehr in Iphofen lebt, ist er Franken immer noch verbunden. Der gezwirbelte Schnurrbart leuchtet nicht mehr ganz so rot wie zu Iphöfer Zeiten, aber das schäkernde Lachen ist geblieben.

