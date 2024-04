Würzburg

21.04.2024

Vom Winter zurück in den Frühling? Wann das Wetter in Unterfranken wieder besser werden könnte

Mindestens bis Mitte der Woche dürfe der Regenschirm in Unterfranken wohl noch zum ständigen Begleiter gehören.

Plus Das Wetter zeigt sich aktuell von seiner launischen Seite. Welche Überraschungen die letzte Aprilwoche noch bereithält und wann die Temperaturen wieder steigen könnten.

Von Jonas Keck

Unterfranken wird wohl auch in den kommenden Tagen von wechselhaftem Wetter geprägt sein. Laut aktuellen Wettervorhersagen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) ist zum Wochenbeginn mit stark bewölktem Himmel und Regenschauen zu rechnen. Nur vereinzelt lässt sich die Sonne zwischen den Quellwolken blicken.

Der Montag verspricht wenig Sonnenschein, jedoch umso mehr Wolken. Der Wind wird einer Meteorologin des DWD zufolge zudem sehr lebhaft sein, was das Wetter noch ungemütlicher macht. "Mit Frost und Bodenfrost ist mindestens bis zu Nacht auf Mittwoch zu rechnen", sagt die Wetterexpertin am Sonntag. Vereinzelt ist Schnee und Schneeregen möglich. Die Temperaturen werden am Montag tagsüber voraussichtlich zwischen sieben und zehn Grad Celsius liegen.

