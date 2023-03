Von Abschiebung bedroht: Ministerpräsident Söder soll sich persönlich für Würzburger "Kelvin" Ekogiawe einsetzen

Plus Nach der Ankündigung, Asylsuchende mit Job nicht mehr abschieben zu wollen, fordert die Opposition von Söder und der CSU Taten. Auch die Freien Wähler machen Druck.

Der Würzburger Grünen-Landtagsabgeordnete Patrick Friedl hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) in einem offenen Brief aufgefordert, sich persönlich für einen Verbleib des seit vier Jahren in Würzburg lebenden Nigerianers Osaivbie "Kelvin" Ekogiawe einzusetzen. Zuletzt hatte sich auch Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) für den 20-Jährigen stark gemacht.