Von Aubstadt über Augsburg nach Schweinfurt: Victor Kleinhenz wird im Sommer neuer Trainer des FC 05

Der 32-Jährige tritt die Nachfolge von Marc Reitmaier an. Der Verein möchte mit ihm den eingeschlagenen Weg noch konsequenter fortführen.

Es wurde viel spekuliert, jetzt ist es raus: Victor Kleinhenz wird im Sommer neuer Trainer des Fußball-Regionalligisten FC 05 Schweinfurt. Der 32-Jährige war bis März 2023 Coach des Liga-Konkurrenten TSV Aubstadt und ist aktuell noch beim FC Augsburg für die U19 verantwortlich, die sich in der Bundesliga Süd/Südwest im Abstiegskampf befindet. Er wird in der Saison 2024/25 die Nachfolge von Marc Reitmaier antreten, der vergangene Woche seinen Abschied zum Rundenende bekanntgegeben hatte.

"Den FC 05 mit seiner großen Tradition und Strahlkraft trainieren zu dürfen, stellt für mich eine besondere Situation dar. Die Ideen der Verantwortlichen haben mir imponiert", sagt Kleinhenz. Er habe "extreme Lust", mit einer hungrigen Mannschaft an einer erfolgreichen Zukunft zu arbeiten. "Ich bin überzeugt, dass wir mit Victor Kleinhenz den richtigen Trainer gefunden haben, um den eingeschlagenen Weg weiterzugehen", sagt FC-05-Sportleiter Andreas Brendler – und fügt an: "nur noch konsequenter".