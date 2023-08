Iphofen / Würzburg

04:00 Uhr

Von der Hitze in den Dauerregen: Wie steht es um das fränkische Weinjahr 2023?

Plus Aus den Weingütern sind bislang keine Beschwerden über das Wetter zu hören. Ein gutes Zeichen? Das sagen zwei Winzer und der Fränkische Weinbauverband.

Von Sophia Krotter

Ob auf der Alten Mainbrücke in Würzburg oder einem der vielen Weinfeste in der Region: Um Frankenwein zu genießen, mangelt es in Unterfranken gerade nicht an Möglichkeiten. Um den Weinbau ist es dagegen momentan verdächtig ruhig: keine Klage aus der Winzerschaft nach der Trockenheit zu Beginn des Sommers oder nach dem vielen Regen der vergangenen Wochen. "Nicht geschimpft ist genug gelobt", sagt man in Franken. Wird der Jahrgang 2023 also gut?

Weinreben haben sich gut von der Trockenphase erholen können

Die Hitze im Juni und Juli habe in einigen Rebanlagen zu Trockenstress geführt, sagt Michael Bock, Sprecher des Fränkischen Weinbauverbands. Besonders junge Reben, deren Wurzeln noch nicht so tief reichen, mussten bewässert werden.

