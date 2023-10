Von der Praktikantin zur Königin: Großer Bahnhof für Eva Brockmann in Großwallstadt

Plus Standesgemäß fuhr die frischgebackene Deutsche Weinkönigin Eva Brockmann im Vierspänner in Großwallstadt (Lkr. Miltenberg) vor und wurde mit Jubelrufen empfangen.

Standesgemäß fuhr die frischgebackene Deutsche Weinkönigin Eva Brockmann im Vierspänner vor und wurde auf dem Platz der Großwallstädter Volkshalle (Lkr. Miltenberg) von etwa 500 Freunden, Fans und Schaulustigen mit Jubelrufen empfangen und unter einem Marsch des Musikvereins Frohsinn in die Halle geleitet. Die beiden Gemeinden Großwallstadt und Haibach feierten ihre gemeinsame Königin mit großer Freude. Schließlich hat diese in Haibach ihre Geburtsheimat und im Weingut von Großwallstadt ihre "Weinheimat".

In den Festreden verglich Bürgermeister Roland Eppig den Werdegang der 75. Deutschen Weinkönigin mit dem modernen Märchen vom amerikanischen Traum, in dem ein Tellerwäscher zum Millionär wird. Eva habe den unglaublichen Weg von der jungen Weinpraktikantin zur Königin des deutschen Weins geschafft und sei jetzt Botschafterin für rund 150.000 deutsche Winzer.