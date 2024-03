Würzburg

04:00 Uhr

Von Herzinfarkt bis Hormone: Warum Frauen anders krank sind als Männer

Plus Lange galt der Mann als Standard in der medizinischen Forschung. Die Berücksichtigung von Unterschieden zwischen den Geschlechtern könnte Behandlungen deutlich verbessern.

Von Claudia Kneifel

In der medizinischen Forschung wird immer noch der "Durchschnittsmensch" betrachtet, der in der Regel männlich ist. Die Forschungslage zeige aber eindeutig, dass es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, sagt Prof. Dr. Marie-Christine Dabauvalle. Und diese Unterschiede können sich auf Entstehung, Diagnose, Verlauf und Behandlung von Krankheiten auswirken.

"Leider werden diese geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Medizin noch zu wenig beachtet", sagt Dabauvalle, Zell- und Entwicklungsbiologin am Biozentrum der Universität in Würzburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen