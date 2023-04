Schweinfurt

04:00 Uhr

Von Mutter und Ziehvater zur Prostitution gezwungen: Eine junge Frau erzählt, wie sie den Ausweg gefunden hat

Plus Sie war finanziell und emotional abhängig von der Familie. Dass hier Straftaten begangen wurden, erkannte sie nicht. Ihr Weg bis zum Prozess – und in ein neues Leben.

Von Lisa Marie Waschbusch Artikel anhören Shape

Es war nur eine Verwechslung, ein Missverständnis. Gleiche Haarfarbe, gleiche Statur. Ein Mann sprach sie auf der Straße an, mit dem Namen, den sie für ihre Arbeit als Prostituierte immer genutzt hatte. Ganz schlecht sei ihr in dem Moment geworden, erzählt die junge Frau. Schnell klärte sich das Missverständnis auf, doch der Schock saß tief.

Es hätte jeder andere Name sein können, aber warum gerade der? Gerade dieser eine Name, der sie an ihre Vergangenheit, gefangen in einem toxischen Familienkonstrukt, erinnern sollte?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen