Von wegen, Handarbeit ist bei Jugendlichen out: In Tiefenthal haben sie sich neue Sternsinger-Gewänder genäht

In Tiefenthal haben sich Jugendliche aus dem Ort getroffen, um gemeinsam neue Gewänder für den Dreikönigstag zu nähen.

Plus Nach 25 Jahren war es Zeit für neue Kleidungsstücke, fanden die Tiefenthaler Oberministranten. Weil es zu teuer war, fertige Kutten und Umhänge zu kaufen, schneiderten sie selbst.

Umhänge, Kutten und Kronen, mit denen sich Kinder und Jugendliche traditionell am 6. Januar als die Heiligen Drei Könige verkleiden und durch die Straßen ziehen, kommen in vielen Orten nur an diesem Tag zum Einsatz. Sie sind oft aus robustem Stoff genäht und werden viele Jahre aufgetragen. Doch Weihrauchduft und Brandflecken, Schnee und Tomatensaucen-Flecken vom gemeinsamen Mittagessen setzen den Kostümen zu.

In Tiefenthal war es nach 25 Jahren Zeit für neue Kleidungsstücke, fanden die Oberministranten, Daniel und Annika Obermayer sowie Linus Liebler. "Die bisherigen Gewänder waren aus verschiedenen Vorhangstoffen bunt zusammengewürfelt", erklärt Monika Obermayer, die Mutter der beiden Geschwister.

