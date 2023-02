Von wegen nichts zu tun! 6 Tipps für den Garten, die Sie jetzt im Februar umsetzen sollten

Das Gartenjahr geht wieder los: Im Februar gibt es im Garten schon wieder einiges zu tun. Was Sie jetzt schon anpacken können und sollten, haben wir für Sie zusammengefasst.

Das Gartenjahr geht wieder los: Im Februar gibt es im Garten schon wieder einiges zu tun. Es zeigen sich die ersten Blüten von Schneeglöckchen und auch Krokusse bringen bis Ende Februar die ersten Farben ins Beet. Außerdem kann man sich bereits überlegen, welche Pflanzen man dieses Jahr im Garten haben möchte und die Samen kaufen. Denn dann können einige Pflanzen vorgezogen oder sogar schon ausgesät werden. Einige Sträucher und Bäume können jetzt geschnitten werden.

1. Langsam keimende Pflanzen vorziehen

Pflanzen, die eine lange Keimdauer haben und sich in der Wärme wohlfühlen, lassen sich im Haus vorziehen. Ab wann genau die Anzucht sinnvoll ist, steht meist auf der Verpackung der Samen. Empfehlenswert ist hierfür ein Mini-Gewächshaus und je nach Lichtverhältnissen ein Pflanzlicht. Einiges geht aber auch - je nach Wärme- und Lichtverhältnissen - auf dem Fensterbrett. Gepflanzt werden sollten die Samen in frische Anzuchterde, am besten in Anzuchttöpfe.

Diese Pflanzen können zum Beispiel ab Mitte oder Ende Februar vorgezogen werden:

Auberginen

Tomaten

Chilis

Paprika

Sellerie

Zucchini

Kohlrabi

2. Gemüse im Frühbeet aussäen

Dank der kleinen Gewächshäuser kann fast das ganze Jahr lang geerntet werden. Sie können ganz einfach selbst gebaut oder als Bausatz oder fertig gekauft werden. Im Februar können hier bereits Spinat, Kohlrabi, Radieschen, Salate oder Kräuter wie Kresse, Schnittlauch, Dill oder Rosmarin angesät werden. Hier können auch frostempfindliche Jungpflanzen vorgezogen werden, die dann später ins Beet kommen.

3. Beete für das Frühjahr präparieren

Die Erde in den Beeten, die man bald bepflanzen möchte, sollte jetzt aufgelockert werden. Dabei werden die Reste des Grünschnitts, der im Herbst auf das Beet gekommen ist, Kompost und auch Dünger eingearbeitet. Wenn es das Wetter erlaubt und der Boden nicht gefroren ist, kann er mit dem Rechen bereits für die Aussaat vorbereitet werden. Außerdem kann das erste Unkraut entfernt werden.

4. Gehölzschnitt bis Ende Februar erlaubt

Bäume und Sträucher können jetzt gut zurückgeschnitten werden, denn noch sind sie kahl. Wichtig ist vor allem bei Bäumen genau darauf zu achten, wie man richtig schneidet: Knapp über einer Knospe oder auch über einer Abzweigung und das möglichst glatt. Auch Ziergräser können jetzt geschnitten werden, damit die frischen Triebe Platz zum Wachsen haben. Wer an die Sträucher, Hecken und Büsche will, sollte das bis Ende Februar erledigt haben: Vom 1. März bis 30. September gilt dafür der Bestandsschutz, weil Vögel dann ungestört nisten und brüten können. Dann sind nur noch leichte Formschnitte erlaubt.

5. Den Balkon frühlingsfit machen

Bald ist es wieder soweit: Auf dem Balkon ziehen im Frühjahr wieder bunte Farben ein. Jetzt kann der Balkon bestens dafür vorbereitet werden. Die Pflanzgefäße - Töpfe, Kübel oder Balkonkästen - sollten von der alten Erde befreit und dann gesäubert werden. Entweder kauft man dann komplett neue Erde, um sie zu befüllen, oder man mischt die alte Erde mit Komposterde und Rindenhumus und bereitet sie so wieder auf, um sie erneut zu verwenden. Schneeglöckchen oder Christrosen blühen jetzt auf dem Balkon. Zwiebelpflanzen wie Tulpen oder Narzissen können auch im Februar noch eingepflanzt werden und verwandeln den Balkon dann im Frühjahr in ein buntes Blumenmeer.

6. Nistkästen im Garten aufhängen

Wer den gefiederten Freunden eine Freude bereiten will, der bringt Nistkästen im Garten an. Diese gibt es zum Beispiel in Baumärkten zu kaufen, sie können aber auch einfach selbst gebaut werden, was besonders Kindern Spaß macht. Am besten geht das mit unbehandeltem Holz, das höchstens außen mit einer schadstofffreien Farbe oder Leinöl bestrichen wird. In zwei bis fünf Metern Höhe hängt der Nistkasten ideal, das Einflugloch sollte nicht zur Wetterseite zeigen, um nicht zu viel Sonne oder Regen ausgesetzt zu sein. So stehen die Chancen gut, dass bald Sperlinge oder Meisen einziehen und sich auch deren Nachwuchs wohlfühlt.