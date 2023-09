Würzburg

15.09.2023

Von Würzburg nach Buenos Aires: Zwei Tangolehrer haben es zur WM nach Argentinien geschafft

Plus Jede Woche unterrichten Tanya Gutiérrez und Sebastián Avendaño Tango in einer Würzburger Tanzschule. Doch sie gehören auch selbst zu den besten Tänzern weltweit.

Von Milla Dorst Artikel anhören Shape

In die Kostüme schlüpfen, Make-up auftragen, Tanzschuhe anziehen. Während draußen sommerliche Temperaturen herrschen, bereiten sich in den kühlen Räumen des Pfarreigebäudes St. Bruno Tanya Gutiérrez und Sebastián Avendaño auf ihre Probe vor. Vor wenigen Tagen noch haben die Tänzerin und der Tänzer sich bei der Tango-Weltmeisterschaft in Buenos Aires mit anderen Profis gemessen. "Die beiden sind immer topfit oder lassen es sich nicht anmerken", sagt Oscar Giménez, der Leiter der Tanzschule "Blanco y Negro". "Jetlag kennen die zwei nicht." Schon zwei Tage nach der WM hätten sie in Deutschland bereits wieder Kurse gegeben.

Dann geht es los. Gutiérrez in flatternder Hose und engem Oberteil, Avendaño in einem Anzug mit Hosenträgern schweben sie zusammen über das Parkett. Sie tanzen eng, mit aufrechter Körperhaltung, wirken perfekt aufeinander abgestimmt. Jeder Schritt sitzt und auch die Mimik der beiden passt zu der gefühlsvollen Tanzeinlage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen