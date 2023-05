Würzburg/Bad Neustadt

15:15 Uhr

"Geld löst die Probleme nicht": Was 4 unterfränkische Landrätinnen und Landräte zum Flüchtlingsgipfel sagen

Plus Zufrieden ist niemand. Sabine Sitter, Jens Marco Scherf, Tamara Bischof und Thomas Habermann bewerten den Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern.

Von Benjamin Stahl, Michael Czygan, Susanne Schmitt

In Jubelstimmung fällt keine und keiner der unterfränkischen Landrätinnen und Landräte beim Blick auf die Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens zur Flüchtlingspolitik. Dennoch fallen die Urteile über die Beschlüsse differenziert aus.

1. Jens Marco Scherf (Grüne) aus Miltenberg: "Mehr Steuerung und Ordnung an den EU-Außengrenzen"

"Ich bin Realist", so kommentiert der Miltenberger Landrat Jens Marco Scherf die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels in Berlin. Die Beschlüsse seien noch kein Durchbruch für Veränderungen in der Asylpolitik, sie zeigten aber "in die richtige Richtung". Insofern sei er zufrieden, sagt der Grünen-Politiker, der in den vergangenen Monaten mit offenen Briefen und Talkshow-Auftritten den politischen Druck auf die Bundesregierung und seine grünen Parteifreunde merklich erhöht hatte.

