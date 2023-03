Würzburg

04:00 Uhr

Vor 78 Jahren: Der Luftangriff auf Würzburg am 16. März 1945 und die Zweifel eines britischen Bomberpiloten

Foto: Foto: Verlag New European Publications

Ein Foto aus Peter Johnsons Autobiographie. Es zeigt ihn stehend als Vierten von links mit seiner Flug- und Bodencrew vor einem Lancaster-Flugzeug, das an dem Angriff auf Würzburg beteiligt war.

Plus Untergang Würzburgs: Der Engländer Peter Johnson überlegte am 16. März 1945, den Befehl zum Angriff auf Würzburg zu verweigern. Was seine Gründe waren und warum er dennoch flog.

Von Roland Flade

Alle Details über den Untergang Würzburgs am Abend des 16. März 1945 sind gründlich erforscht: Die Zahl der britischen Flugzeuge und das Gewicht der Bomben und neuerdings auch die tatsächliche Zahl der Toten (etwa 3600). Unzählige Augenzeugenberichte von Bürgerinnen und Bürgern, die jene verhängnisvollen 17 Minuten und die Zeit danach erlebten, wurden veröffentlicht. Nur eines fehlte bisher: die Beschreibung durch einen der beteiligten englischen Bomberpiloten. Doch es gibt diesen Bericht.

