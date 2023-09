Würzburg / Schweinfurt

Vor dem Start ins neue Schuljahr: Quereinsteiger sichern Unterricht in Unterfranken, Lehrkräfte weiter gesucht

Der Unterricht wie hier am Wirsberg Gymnasium in Würzburg sei in Unterfranken gesichert, heißt es bei der Regierung von Unterfranken. Grund zum Aufatmen gibt es aber nicht.

Plus Aus der Not heraus holt der Freistaat Quereinsteiger in den Schuldienst. Für das neue Schuljahr schließt das offenbar die Lücken. Von Entspannung ist aber keine Rede.

Erneuter Zuwachs bei Schülerinnen und Schülern, Lehrkräfte weiter händeringend gesucht: So lässt sich die Situation an den unterfränkischen Grund- und Mittelschulen vor dem Beginn des neuen Schuljahres zusammenfassen.

Insgesamt scheint die Personalnot zwar nicht so drückend wie vor einem Jahr. Der Unterricht sei gesichert, heißt es in einer Pressemittelung der Regierung von Unterfranken. Grund zum Aufatmen gibt es aber nicht, wie aus aktuellen Daten hervorgeht.

