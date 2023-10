Schlüsselfeld/Würzburg

04:12 Uhr

Vor einem Jahr bei Flugzeugabsturz gestorben: Welche Spuren McFit-Gründer Rainer Schaller in Franken hinterlässt

Plus Am 21. Oktober 2022 kam der schillernde Unternehmer Rainer Schaller ums Leben. Welche Folgen sein Tod bis heute in seiner Heimat hat. Eine Spurensuche.

Von Jürgen Haug-Peichl

Auch ein Jahr nach dem tödlichen Flugzeugabsturz von McFit-Gründer Rainer Schaller ist in seinem Heimatort Schlüsselfeld die Bestürzung über das Unglück zu spüren. Indes verändert Schallers Schicksal den 6000-Einwohner-Ort im Kreis Bamberg zumindest am Rande, während einige Fragen bis heute unbeantwortet sind.

Es ist der 21. Oktober 2022, als Schallers Privatflugzeug vor der Küste von Costa Rica ins Karibische Meer stürzt. Wenige Tage später werden der Leichnam des damals 53-Jährigen sowie der seines Sohnes im Meer gefunden. Ums Leben kommen auch Schallers Lebensgefährtin, deren Tochter, der Pilot sowie ein McFit-Mitarbeiter. Die vier gelten bis heute als vermisst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

