Haßfurt

27.01.2024

Vor Mahnwache in Haßfurt: Dorothee Bär, Sabine Dittmar, Manuela Rottmann und Steffen Vogel mit klarer Botschaft

Plus Die vier Abgeordneten äußern sich im Vorfeld dazu, wie sie zur geplanten Kundgebung am Dienstag in Haßfurt stehen. Dabei sein werden sie nicht.

Von Martin Sage

Dorothee Bär ( CSU), Sabine Dittmar ( SPD) und Manuela Rottmann ( Bündnis 90/Die Grünen), die drei Bundestagsabgeordneten, die den Landkreis Haßberge in Berlin vertreten, sowie Steffen Vogel (CSU), der für die Region im Landtag sitzt, unterstützen die Mahnwache am 30. Januar in Haßfurt ausdrücklich. Dabei sein können sie nach eigenem Bekunden nicht, weil Haushaltswoche des Bundestags respektive Sitzung des Landtags sei. Die Redaktion hat die Politikerinnen und den Politiker um kurze Stellungnahmen gebeten, warum sie hinter der Mahnwache stehen. Hier die Antworten:

Dorothee Bär: "Deutschland als Land mitten in Europa ist tief verwurzelt in unserer Europäischen Union. Hass, Hetze, Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit haben keinen Platz in unserer demokratischen Gesellschaft. Das haben bereits zigtausende Menschen in den letzten Tagen in den Großstädten gezeigt. Das kann Haßfurt auch. Deshalb unterstütze ich dieses wichtige Zeichen nicht nur als Privatperson, sondern aus tiefstem Herzen auch als Bundestagsabgeordnete und CSU-Kreisvorsitzende."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Themen folgen