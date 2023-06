Gemünden

17:00 Uhr

"Vor vollendete Tatsachen gestellt": Freibad in Gemünden streicht ab sofort verlängerte Öffnungszeiten im Sommer

Plus Die verlängerten Öffnungszeiten der Gemündener "Saaleinsel" sind Geschichte. Was hinter der einstimmigen Entscheidung des Stadtrats vom Montag steckt.

Von Felix Hüsch Artikel anhören Shape

Vor zwölf Jahren wurde im Stadtrat in Gemünden beschlossen, das städtische Freibad in den heißen Sommermonaten täglich bis 21 Uhr geöffnet zu lassen. Vom 15. Juni bis zum 15. August konnte also eine Stunde länger gebadet werden als sonst. Ein Service, den Peter Interwies vom Gemündener Bauamt in der jüngsten Sitzung des Gremiums infrage stellte.

Aufgrund der aktuell geringen Nutzung des Angebots sowie dessen Kosten meldete er "berechtigte Zweifel" an dessen Sinnhaftigkeit an. Die längeren Öffnungszeiten seien von der Bevölkerung schon lange nicht mehr angenommen oder nachgefragt worden. Auch die "Happy Hour", seit deren Einführung zwei Stunden vor Badeschluss vergünstigt geschwommen werden kann, habe im vergangenen Jahr kaum jemanden interessiert. Der Beschluss vom 11. April 2011 wurde daraufhin vom Stadtrat aufgehoben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .