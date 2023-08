Würzburg

09:44 Uhr

Vorsicht vor Betrugsmasche auf Facebook: Eine 14-jährige Kathrin Duerr gilt in Würzburg nicht als vermisst

Plus Mit der Nachricht über eine angebliche Entführung wollen Betrüger an persönliche Daten von Nutzerinnen und Nutzern kommen. So kann man die Fälschung erkennen.

Von Jonas Keck

Die Ortsangaben variieren, doch der Fall bleibt derselbe: Bei Facebook kursiert aktuell eine angebliche Vermisstenmeldung über eine verschwundene Teenagerin aus Würzburg. Angeblich werde die "14-jährige Karthrin Duerr" vermisst und "ihre Familie glaubt, dass sie entführt wurde", heißt es in dem Beitrag in den Sozialen Medien. Dazu ist ein Foto zu sehen, dass das vermisste Mädchen zeigen soll.

Auf Anfrage erklärte das Polizeipräsidium Unterfranken, dass es einen solchen Fall nicht gibt. "Es handelt sich um eine Fälschung", sagt Polizeisprecher Philipp Hümmer. Derzeit kursiere im Internet noch eine ähnliche Falschmeldung über ein angeblich entführtes Mädchen. Darauf zu sehen sind ein blondes Mädchen und ihr angeblicher Entführer. Der Beitrag wurde in den vergangenen Tagen in einer Würzburger Facebook-Gruppe geteilt.

