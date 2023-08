Vorwurf Volksverhetzung: Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt gegen AfD-Politikerin aus dem Raum Schweinfurt

Plus Eine Kommunalpolitikerin aus Unterfranken soll verdächtige, volksverhetzende Inhalte im Internet gepostet haben. Ihre Wohnung wurde von der Polizei bereits durchsucht.

Die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus der Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt gegen eine Kommunalpolitikerin der AfD aus dem Raum Schweinfurt. Das bestätigte die Behörde am Donnerstag auf Nachfrage der Redaktion.

Im Raum stehen Volksverhetzung, das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung, teilte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft mit. Die Verdächtigte soll zwischen 2021 und 2022 entsprechende Beiträge in den sozialen Medien gepostet haben.